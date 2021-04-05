Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu 70. kilometresinde H.U. idaresindeki otomobil, H.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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