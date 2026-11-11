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Dünya
AA 11.11.2026 09:51

ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Sayed'den Savunma Bakanı Hegseth'e istifa çağrısı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'la savaşı kötü yönettiğini belirterek, Hegseth'e görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü seçilen Sayed'den Savunma Bakanı Hegseth'e istifa çağrısı

Sayed, CNN kanalına yaptığı açıklamada Bakan Hegseth'e seslendi.

Senatoya seçilen ilk Müslüman senatör Sayed, "Şu anda Pete Hegseth olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? (Hegseth) Neden hala bu işi yapıyorsun? Bu işte çok kötüsün. Sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. (İran ile) Savaşı kötü yönettin ve ne yapmaya çalıştığını kimse anlayabilmiş değil." dedi.

Hegseth'in her gün yeni bir "kültür savaşı" başlatmaktan söz ettiğini ve hukuka aykırı bir savaş yürüttüğünü savunan Sayed, Hegseth'e istifa etmesi çağrısında bulundu.

Hegseth'e yönelik suçlamalar

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, dün Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelleyen kararı, 204'e karşı 211 oyla kabul etmişti.

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