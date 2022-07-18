Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de koron virüs vakaları haziran ayının ilk haftasından itibaren ciddi bir artış gösterdi.

Kentte haziran ayı ile temmuz ayı arasında 20 katlık bir artış olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetleri olanların kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Hatırlatma dozu yaptırılmalı

Hatırlatma dozu uyarısında da bulunan Gündoğdu, "Özellikle yaz döneminde vatandaşlarımızın şehir dışından ve yurt dışından gelmesiyle beraber yoğun bir hareketlilik ve buna bağlı olarak da virüsün bulaşması kolaylaştı. Vatandaşlarımızın bu noktada eskiye nazaran tedbirlere uymamasından dolayı virüsün daha hızlı yayıldığını görmekteyiz. Vatandaşlarımıza uyarımız baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik gibi şikayetleri olanların korona virüsü kapma ihtimalinden dolayı kendilerini izole etmeleri şart. Yine 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bireylerin son aşıyı yaptıkları tarihten itibaren 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu yapmalarını önemle vurguluyoruz” diye konuştu.