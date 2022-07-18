Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de 6 ayda 499 trafik kazası meydana geldi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Bingöl’de 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 499 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 50, maddi hasarlı kaza sayısı 36 ve kazalarda yaralanan kişi sayısı ise 73 oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’de 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların istatistiklerini paylaştı.
İlk 6 ay içinde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 225, maddi hasarlı kaza sayısı da 274 oldu.
Meydana gelen kazalarda 2 kişinin öldü, 340 kişinin de yaralandı. Öte yandan, haziran ayı içinde Bingöl’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 50, maddi hasarlı kaza sayısı 36 ve meydana gelen kazalarda yaralanan kişi sayısı da 73 oldu.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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