Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl’de 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen kazaların istatistiklerini paylaştı.

İlk 6 ay içinde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 225, maddi hasarlı kaza sayısı da 274 oldu.

Meydana gelen kazalarda 2 kişinin öldü, 340 kişinin de yaralandı. Öte yandan, haziran ayı içinde Bingöl’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 50, maddi hasarlı kaza sayısı 36 ve meydana gelen kazalarda yaralanan kişi sayısı da 73 oldu.