Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tarsus'ta 23 yaşındaki İ.M.A'nın kullandığı kamyonet, Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda, Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nın çevresindeki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki 24 yaşındaki C.T. yaralandı.
Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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