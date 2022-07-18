Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te selin izleri siliniyor
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yatakları temizleniyor, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çöken köprü ve yollarda çalışma yapıyor.
Tır köyünde hasar gören ve yıkılan evlerin yerine yeni evler yapılıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Gürel, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm imkanları ile sahada, vatandaşımızın yanında. Ekiplerimizin özverili çalışması ile en kısa yaşanan afetin yaralarını saracağız" dedi.
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