Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyreden Devran G. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Tarık S. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 28 yaşındaki Özgür U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.