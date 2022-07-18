Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tavuk kümesine giren yılan yumurta ve civcivleri yedi
Iğdır'da tavuk kümesine girip yumurtaları ve 10 civcivi yiyen 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, tekrar doğaya bırakıldı.
Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Samet Harkay'a ait tavuk kümesine yılan girdiği ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gitti.
Kümesteki yumurta ve 10 civcivi yiyen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından ellerindeki özel aparat yardımıyla yakalandı.
Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.
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