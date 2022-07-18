Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Samet Harkay'a ait tavuk kümesine yılan girdiği ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gitti.

Kümesteki yumurta ve 10 civcivi yiyen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından ellerindeki özel aparat yardımıyla yakalandı.

Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.