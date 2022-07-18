Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nusaybin'de bodrum katta yangın
[Fotograf: DHA]
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binayı kısa sürede duman sardı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile tahliye edildi, dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Işıklar Apartmanı’nın kışlık yakacakların depolandığı bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının dumanı kısa sürede binayı sararken, apartman sakinleri panikle balkonlara ve apartmanın çatısına çıktı.
Dumandan 5 kişi etkilendi
İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarda bekleyen 9 kişiyi uzattıkları merdivenle tahliye etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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