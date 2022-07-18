Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Işıklar Apartmanı’nın kışlık yakacakların depolandığı bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının dumanı kısa sürede binayı sararken, apartman sakinleri panikle balkonlara ve apartmanın çatısına çıktı.

Dumandan 5 kişi etkilendi

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarda bekleyen 9 kişiyi uzattıkları merdivenle tahliye etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.