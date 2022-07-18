Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğlunu kurtarmak isterken kendi boğuldu
[Fotograf: AA]
Niğde'de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuğunu kurtaran baba, hayatını kaybetti.
Bozköy beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Sıtkı Gülsoy, ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi.
Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy'un boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için göle girdi.
Kızını güvene aldı, suda gözden kayboldu
Kızını güvenli alana götüren baba, suda gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.
Gölden çıkarılan Sıtkı Gülsoy'un cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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