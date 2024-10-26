Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ın da yer aldığı ziyarette Vali Aygöl, söz konusu çalışmalarla bölgenin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Aygöl, bu tür projelerin yerli ve yabancı turistlerin bölgeye yönelik ilgisini artırarak turizm potansiyelini güçlendireceğini belirtti.

Bilecik'in kültürel değerlerini yaşatmak için sürdürülen projelerin devam edeceğini bildiren Aygöl, "Bu çalışmalar tarihimizi yaşatmak, ilimizin turizmine katkı sağlamak ve toplumumuzu bir araya getiren ortak değerlerimizi yaşatmak için büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.