Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2024 17:20

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çevre düzenleme çalışmalarında incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ın da yer aldığı ziyarette Vali Aygöl, söz konusu çalışmalarla bölgenin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Aygöl, bu tür projelerin yerli ve yabancı turistlerin bölgeye yönelik ilgisini artırarak turizm potansiyelini güçlendireceğini belirtti.

Bilecik'in kültürel değerlerini yaşatmak için sürdürülen projelerin devam edeceğini bildiren Aygöl, "Bu çalışmalar tarihimizi yaşatmak, ilimizin turizmine katkı sağlamak ve toplumumuzu bir araya getiren ortak değerlerimizi yaşatmak için büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
"TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiası yalanlandı
17:28
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
17:27
Türk devletlerinden teknoloji ve inovasyonda güç birliği
17:07
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
17:04
SAHA EXPO'da 4,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı
17:05
Araştırmacılar, tardigradların yüksek dozda radyasyona dirençli gen mekanizmasını çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
FOTO FOKUS
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ