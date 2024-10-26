Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından siber suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen 47 şüpheliden 35'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşları yaklaşık 4 milyon lira dolandırmışlar

Polis ekipleri, zanlıların internette oluşturdukları ilanları arayarak alışveriş yapmak isteyenleri, ürün bedeli veya kapora almak suretiyle 4 milyona liraya yakın dolandırdıklarını belirlemiş, 22 Ekim'de Kocaeli, Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

6 firari şüpheli aranıyor

Öte yandan 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.