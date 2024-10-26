Çanakkale'de kültür varlıklarının afete karşı korunmasına yönelik panel yapıldı

Anadolu Hamidiye Tabyaları'ndaki hangarda gerçekleştirilen panelde konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kültür varlıklarını koruma bilincinin iyi bir noktaya ulaştığını ancak daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu kuruluşları başta olmak üzere yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin afet konusunda bir hayli duyarlı hale geldiğinin belirten Toraman, "Tarihi eserlerle ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapılır. Yüzyıllara direnmiş eserler, tabiat olaylarına, afetlere karşı pek çok badireyi, insanlardan kaynaklı zararlara, müdahalelere karşı bütün riskleri atlatarak bugüne ulaşmıştır. Fakat bugüne ulaşmaları bunların bu şekilde devam edeceğinin garantisini getirmiyor." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise afetlerin insanlık tarihinin bir gerçeği olduğunu dile getirdi.

İnsanlık tarihi boyunca güzel şeyler olduğu gibi istenmeyen durumların da oluştuğunu anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bizler de sorumluluk makamındaki insanlar olarak afet gelmeden önce ne yapabiliriz, afetin risklerini, zararlarını nasıl daha aza indiririz, bunun çalışması içindeyiz. Afetin olması bizim elimizde olan bir şey değil. Afete karşı duramayız belki ama afetten en az zararla çıkmayı belki bizler akıl sahipleri olarak, bu bizim üzerimize yüklenmiş bir görevdir. Bu afetlerden, kötü durumlardan nasıl daha az etkilenebiliriz, bunun omzumuzda bir sorumluluk olduğunu biliyoruz."

"Orman yangınlarında hektarlarca ormanımız yok oldu"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da kentin birinci derece deprem bölgelerinden biri olduğunu hatırlattı.

İlde zaman zaman depremden sonra en büyük riski teşkil eden heyelanların yaşandığına dikkati çeken Erenoğlu, "Özellikle sanat yapılarını, yolları tehdit ediyor. Son 2 yılda yaşadığımız büyük orman yangınlarında hektarlarca ormanımız yok oldu. Bunun yanı sıra sel felaketleri, doğal afetler, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınacak bazı tedbirler, bu afetlerin özellikle yıkıcı etkilerini azaltıyor." ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, "Kültürel Miras ve Afet Riski" konulu sunumunda, afetler için üç aşamalı bir plan silsilesinden bahsettiklerini kaydetti.

Bunların afet öncesi, sonrası ve daha sonra gerçekleştirilen faaliyetler olmak üzere ayrıldığını anlatan Diker, "Biz, afet esnasında ve sonrasında hızlı aksiyon alabilen bir toplumuz. Afet öncesinde gerçekleştirmemiz gereken bazı yükümlülükler noktasında bazen eksik kaldığımız noktalar olabilir. Burada da aslında sivil toplum başta olmak üzere bütün fertlere önemli görevler düşmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Panele, Baro Başkanı Ardahan Dikme, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri ile akademisyenler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.