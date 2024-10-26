İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir soykırım altında olan Gazze'de yeni bir katliam işlendiğini söyledi.

Filistin ve Lübnan direnişi karşısında İsrail'in, içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkardığını vurgulayan Öztürk, "Bu bağlamda son olarak Gazze'nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri, 150'yi aşkın kardeşimizi şehit etmiştir. Cibaliye'de sivilleri tam anlamıyla ablukaya alan siyonistler, her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır. İsrail güçleri, sivillerin hiçbir yere ve hiçbir şeye ulaşmaması adına çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.