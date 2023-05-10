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Güncel
İHA 10.05.2023 10:51

Bayburt'ta zabıtadan fırın denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Bayburt'ta zabıtadan fırın denetimi

Kent genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. 

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