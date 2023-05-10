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Güncel
İHA 10.05.2023 10:43

Çorlu'dan Togg'a yoğun ilgi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirilip sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yoğun ilgi gördü.

Çorlu'dan Togg'a yoğun ilgi
[Fotograf: İHA]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen elektrikli araç (T10X) Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de sergilendi ve Çorlu caddelerinde boy gösterdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg tanıtım çalışmaları çerçevesinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine de getirildi.

Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde bir süre sergilenen ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Togg daha sonra Çorlu’nun cadde ve sokaklarında boy gösterdi.

Dünya standartlarında olan ve her yönüyle Türkiye’yi ve Türkiye’nin yeni yüzyılını temsil eden Togg’u sokaklarda ve Çorlu meydanlarında gören vatandaşlar fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. 

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