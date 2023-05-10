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Güncel
AA 10.05.2023 10:44

Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı

Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı
[Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 9 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.M., M.S., A.T., M.S., M.F., A.H., M.H., A.A. ve A.N. belirlenen adreslerde yakalandı.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerden ikisinin bir motosikleti çalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin demir makasıyla kilidini kestikleri motosikleti götürmeleri yer alıyor.

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