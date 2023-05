Balıkesir hayvancılığın en iyisi olma yolunda

250 üreticiye damızlık desteği Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için devreye aldığı “Koyunculuğu Geliştirme Projesi” ile hem hayvancılıkta verim artıyor hem de üreticilere büyük destekler sağlanıyor. Proje dahilinde Büyükşehir bu yıl; İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı ve Savaştepe’de 50’şer üreticiye yüksek damızlık kalitesine sahip 10 dişi, bir erkek küçükbaş hayvanı yüzde 75 hibeyle dağıtacak. 5 ilçede toplam 250 üreticiye 2 bin 500 dişi ve 250 erkek küçükbaş hayvanın dağıtılacağı proje İvrindi’de başladı. Potansiyelimiz de hedefimiz de büyük Kura ile belirlenen İvrindili 50 kişiye damızlık hayvanlarını teslim eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak hayvancılıktaki politikaları sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün hedefine uygun olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye’yi Doyuran Şehir Balıkesir’in potansiyelinin de hedeflerinin de büyük olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, bu şehrin Balıkesir Kuzusu gibi marka bir değerinin olduğunu belirterek “Bu özel ve marka değerimizi geliştirecek projeler yürütüyoruz” dedi.





Kırsal kalkınma hamlesi başlattık Şehirde büyük bir kırsal kalkınma hamlesi başlattıklarını, yalnızca 2023’ün başından bu yana geçen 5 ay gibi kısa bir sürede üreticilere desteklerinin 40 milyon TL’ye ulaştığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Damızlık Üretim Tesislerini kurmaya Kepsut’ta başladık. İvrindi, Dursunbey, Sındırgı ve Savaştepe ile devam ediyoruz. Şuan 5 üretim tesisimiz var. 2,5 yılda ürettiğimiz 3 bin 200 küçükbaşı üreticilerimize dağıtacağız” açıklamasında bulundu. İvrindili üreticilerimize güveniyorum Balıkesir Kuzusunun kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Vatandaşımızı zenginleştiren güzel işler yapıyoruz. Bugün damızlık hayvanlarını teslim alan 50 vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu işin sürdürülebilirliğini sağlamak artık onların işi. Bu iki sene sonra iyi bakılırsa çok ciddi bir sürü demek. Ben İvrindili üreticilerimize güveniyorum, onların arkasındayız. Arı yetiştiricilerimizin de arkasındayız, seracılarımızın da arkasındayız. Üreticilerimizin maliyetini azaltacak her şeyin arkasında biz varız” dedi.Hedeflerinin maliyetleri azaltmak, kaliteyi artırmak, katma değeri yüksek ürünler elde etmek olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Tarım ve hayvancılık ile ilgili her şeyde ilk 5’in içindeyiz. En’lerin şehriyiz. Ben iddiası olan bir insanım. Türkiye’nin en iyi balını biz yetiştireceğiz. Türkiye’de tarım denince akla biz geleceğiz. İlk 5’teyiz değil, birinciyiz demek için uğraşıyoruz. Bu işte kazanan çiftçi olduğunda en’lere gideriz” açıklamasında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın şehirdeki hayvancılığı destekleme ve birçok alanda şehrin önünün açılması için her türlü fedakârlığı yaptığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, “Yücel Başkanımız, işin içerisine akıl koymak dediğimiz şeyi çok güzel yapıyor” dedi.Balıkesir’in hayvan varlığını koruması gerektiğini belirten Mustafa Canbey, “Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Vatandaşımıza hizmet olduğu zaman, eser bırakma işi söz konusu olduğu zaman; tıpkı Çanakkale Köprüsünü yaptığımız gibi İHA’ları, SİHA’ları yaptığımız gibi, Togg’u yaptığımız gibi bu millete hizmet noktasında elimizi taşın altına koyar, ne gerekiyorsa yaparız. Biz tekeden süt çıkarmasını biliriz” dedi. İvrindi günden güne gelişiyor İvrindi’nin tarım ve hayvancılık alanında bir bereket yuvası olduğunu vurgulayan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve milletvekillerimizin destekleriyle günden güne gelişiyor” dedi.Balıkesir’deki küçükbaş hayvan varlığının 1,5 milyon olduğunu kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, “Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin en büyük ihtiyacı mera ve damızlık koç. Büyükşehir ile birlikte 70 bin dekar alanda mera ıslahı yaptık” açıklamasında bulundu. Dağıtım törenine ayrıca Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak da katıldı.