İzmir'de okullardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi ile Buca ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'ndeki iki ilkokuldan 7 bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, akıllı tahta ile 3 projeksiyon cihazının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri U.G.H, S.Ç. ve T.Ç, düzenlenen operasyonla çalıntı malzemelerle yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler okul müdürlüklerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.