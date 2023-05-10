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Güncel
AA 10.05.2023 10:27

İzmir'de okullardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de iki okuldan bilgisayar ve elektronik cihaz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de okullardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi ile Buca ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'ndeki iki ilkokuldan 7 bilgisayar kasası, dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, akıllı tahta ile 3 projeksiyon cihazının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri U.G.H, S.Ç. ve T.Ç, düzenlenen operasyonla çalıntı malzemelerle yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler okul müdürlüklerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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