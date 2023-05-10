Adana merkezli "change" araç soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aile bireylerinden oluşan bir grubun çalıntı, hacizli ve rehinli araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri 8 aylık teknik ve fiziki takiple kimliklerini tespit ettiği 25 şüpheliye yönelik Adana merkezli Mersin, Hatay, Konya Şanlıurfa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.A'nın da arasında olduğu 5'i kadın 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait oto galeri ve kaporta atölyesinin de yer aldığı çok sayıda adreste arama yapan ekipler, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 araca ulaştı.

İncelenen araçlardan birinin aynı markaya ait iki farklı modelin birleşiminden oluştuğu tespit edildi.

Zanlılardan 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.A'nın da arasında olduğu 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.