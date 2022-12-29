Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı'ndaki kazada, Bakırköy yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önündeki araca çarptı.

Kontrolden çıkan söz konusu otomobilin daha sonra çarptığı bir başka otomobil de savrularak yoldan geçen ayrı bir araca vurdu.

Olayda, tehlikeli şekilde araçların arasından geçmek istediği öne sürülen otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yolda bir süre durma noktasına gelen trafik ise araçların çekiciyle kaldırılması sonrası normale döndü.