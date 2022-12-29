Açılış töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, merkezin çok modern bir yapı olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, burada eğitimlerin de verileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Rafet Vergili ise daha önce belediye imkanlarıyla 24 merkez yaptıklarını, TOKİ'nin de desteğiyle bugün 25'inci merkeze kavuştuklarını ifade ederek hayırlı olmasını diledi.