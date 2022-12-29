Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi açıldı
[Fotograf: AA]
TOKİ tarafından yapılarak Karabük Belediyesine devredilen 25'inci Sosyal Yaşam Merkezi hizmete alındı.
Açılış töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, merkezin çok modern bir yapı olduğunu söyledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, burada eğitimlerin de verileceğini kaydetti.
Belediye Başkanı Rafet Vergili ise daha önce belediye imkanlarıyla 24 merkez yaptıklarını, TOKİ'nin de desteğiyle bugün 25'inci merkeze kavuştuklarını ifade ederek hayırlı olmasını diledi.
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