Erdal K'nin kullandığı 28 K 9518 plakalı kereste yüklü kamyon, Ersevenler Mahallesi 866. Sokak'taki kavşakta Asker A. idaresindeki 29 M 0308 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki D.A, M.A, M.Y, F.A, Y.A, M.A. ve S.İ. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.