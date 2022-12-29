Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini kaydetti.

Ekim, kasım, aralık aylarına yönelik 850 lira üzerinden yapılacak burs-kredi ödemelerini, TC Kimlik numarasının sonu "0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta, "4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta, "8" olanlar 31 Aralık'ta alabilecek.

2023 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik. " açıklamasını yaptı.

KYK burs ve kredileri 2022 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 850 lira yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira doktora öğrencilerine ise 2500 lira olarak ödeniyordu.