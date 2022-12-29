İbn Haldun Üniversitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Duralı'nın sayısız makale ve onlarca kitap yazdığı, çok sayıda öğrenci yetiştirdiği belirtildi.

Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen Duralı'nın felsefe dünyasında iz bıraktığı, birçok dil bilmesine rağmen Türkçeyi ve Türkiye'yi her kesimden insana sevdirdiğine vurgu yapıldı.

"Hocaların hocası" olarak da tanınan Prof. Dr. Duralı'nın bir dönem görev yaptığı İbn Haldun Üniversitesi tarafından 2022 TÜBİTAK Bilim Ödülleri için aday gösterildiği aktarıldı.

Duralı'nın söz konusu ödüle, "Bilim insanı yetiştirmesi, felsefe bilim dalının kurumsallaşmasında ve Türkiye'deki bilimsel atılımların gerçekleşmesinde önemli rol oynaması" dolayısıyla ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" programında, geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Duralı'nın ödülünü oğlu Deniz Duralı'ya verdi.

Programa İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın da katıldığı belirtildi.