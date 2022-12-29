Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve halk oyunları ekiplerince Erzurum Havalimanı’nda karşılanan kayak severler, kendilerine gösterilen ilgiden mutlu oldu.

Erzurum Havalimanı’na iniş sonrası karşılaştıkları sürprizden dolayı heyecanlanan turistler, davul zurna eşliğinde gösteri yapan Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibini cep telefonlarıyla çekti.

“Açıkçası böyle bir karşılama beklemiyorduk. Bizlere bu ilgi ve alakayı gösteren tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kayak ve snowboard yapmak için Palandöken Kayak Merkezi’ne geldik. Dünya’nın en seçkin kayak merkezi Palandöken’e daha önce de gelmiştik. Tatil için Dost ülke Türkiye’deyiz ve çok mutluyuz”