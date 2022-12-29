Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da yoğun sis, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü
[Fotograf: İHA]
Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.
Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farlarını yaktı.Sabah işlerine yaya giden vatandaş bile zorlandı.
Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kütahya
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