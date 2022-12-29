Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farlarını yaktı.Sabah işlerine yaya giden vatandaş bile zorlandı.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.