Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[arşiv haber, İHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evden televizyon çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki müstakil evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledikleri Y.A. ile F.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, F.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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