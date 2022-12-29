İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki müstakil evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledikleri Y.A. ile F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, F.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.