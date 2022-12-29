Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
[Fotograf: AA]
Kırklareli Valiliğince Demirköy ilçesinde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.
Ekici, burada yaptığı konuşmada, kendilerine iletilen sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Toplantılara katılım sağlayan vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür eden Ekici, bu tür toplantıların sıklıkla düzenlenmeye devam edeceğini kaydetti.
Etiketler: Kırklareli
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