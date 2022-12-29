Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

Ekici, burada yaptığı konuşmada, kendilerine iletilen sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantılara katılım sağlayan vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür eden Ekici, bu tür toplantıların sıklıkla düzenlenmeye devam edeceğini kaydetti.