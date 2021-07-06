Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı'nda "doğa yürüyüşü" ile başlayan program, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Aydın şubesi tarafından organize edilen bisiklet sürme etkinliğiyle devam edildi.

Efeler Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve bir grup öğretmen de bisikletle şehir içinde tur attı.

Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 31 Ağustos'a kadar 9 bin 580 etkinlik ve eğitim planlaması yapacaklarını söyledi.

Fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana tema üzerinde etkinlikler yapacaklarını belirten Okumuş, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzun zamandan beri dört duvar arasında kaldı. Bugünkü etkinliklerde öğrenci ve öğretmelerle birlikte olmak bizi ayrıca sevindirdi. Öğrencilerimizin moral motivasyon olarak, sosyal yaşama tekrar uyumunu sağlamalarını amaçladık. İnşallah farkındalık oluştururuz. Haydi arkadaşlar hep birlikte 'telafide ben de varım' diyelim." dedi.

Etkinliğe bisikletiyle katılan 7 yaşındaki Ege Gökçelik ise, "Babamla bisiklet turuna katıldım. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Etkinliklere İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de katıldı.