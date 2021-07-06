Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı suçlardan 3 ay ila 13 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G, G.S, S.A, H.K, C.Ç, H.Ö, R.E. ve U.V. ile haklarında para cezası bulunan H.D, S.A. ve S.İ. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.