Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 7 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 7 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.
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