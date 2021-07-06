Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Bursa
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