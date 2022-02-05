ATA AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama yapıldı. Sınav giriş belgesi OBS üzerinden veya AtaMeta uygulamasından alınabiliyor.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bütünleme Sınav Giriş Belgenizi HES kodunuzu girerek https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamasından “Sınav İşlemleri” katından da alabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sınava girerken yanınızda OBS ve AtaMeta uygulamamız üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile maske, yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Sınav binasına girmek için maske zorunludur. Sınav esnasında öğrencilerimiz maskelerini çıkarabilirler.