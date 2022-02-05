Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 22,4 derece ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 18,8 dereceyle Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 18,5 dereceyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli Beldesi oldu.