Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22,4 dereceyle Bolu'da ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 22,4 derece ölçüldü.
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 18,8 dereceyle Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 18,5 dereceyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli Beldesi oldu.
Etiketler: Bolu Buzlanma Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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