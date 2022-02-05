Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantı en çok 0-5 yaş grubu çocuklar arasında artıyor.

Bu yaş grubundaki çocukların aşı olmaması yayılımı hızlandırıyor.

Çocuklarda hafif seyreden Omicron varyantının sıradışı belirtisi ise deride meydana gelen döküntüler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Barut, "İlk başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi beraberinde kuru öksürük belirliyor. Kuru öksürükle birlikte yorgunluk, kas ağrısı gibi bulgular olabiliyor. Tat ve koku almadaki kayıp, diğer varyantlara göre daha az oluyor ve yüzde on beş gibi bir döküntü, her çeşit döküntü gözükebiliyor, özellikle parmaklarda" dedi.

Aşısız ve dozunu tamamlamayan yetişkinler temas kurmamalı

Uzmanlar aşılanmamış ya da aşılarını tamamlamamış yetişkinlerin, küçük çocuklarla temasa girmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen uzmanlar, "Bazı yerlerde, özellikle restoranlarda, kalabalık oturulan ortamlarda maskenin hiç takılmadığını görüyorsunuz. O restoranlarda mesafeye de dikkat edilmiyor eskisi gibi. Böylelikle de bu yaygın olarak devam edip gidiyor.

"Omicronun ortaya çıkışıyla çocuk hasta sayısında artış gördük"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, çocuklardaki COVID-19 vakalarındaki artışa ilişkin konuştu.

Prof. Dr. Çiftçi, "Hastanemize başvuran ve hastaneye yatan çocuk COVID-19 vaka sayısında ciddi artış oldu. Yakın bir dönemde COVID-19 yataklarımızın tamamı boşalmıştı. Bütün hastalarımızı taburcu etmiştik ve yeni COVID-19 vakası hastaneye yatmıyordu. Fakat omicronun ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördük. Şu an hastanemizde COVID-19'a ayrılan bütün yataklarımız dolu durumda" dedi.

"Ağır etkilenen çocuklar da var"

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların büyük bölümünde altta yatan farklı hastalıklar bulunduğuna dikkati çeken Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COVID-19 genel olarak erişkinlere göre çocuklarda daha hafif seyrediyor ama ağır etkilenen çocuklar da var. Örneğin karaciğer, kalp, böbrek gibi organların transplantasyonu (nakli), kemik iliği nakli yapılan, bağışıklık sisteminde sorun olan, kronik kalp hastalığı olan çocuklar var. Altta yatan farklı bir hastalığı olan çocuklar COVID-19'a yakalandıklarında hastaneye yatmak durumunda kalabiliyor. Yatan hastalarımız da çoğunlukla böyle. Altta yatan bir hastalığı olmayan, sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz. Hastalık, genel olarak Delta varyantına göre daha iyi seyrediyor. Sağlıklı olup da hastanemizde COVID-19 nedeniyle yatan bir çocuğumuz yok."

Prof. Dr. Çiftçi, COVID-19 geçiren çocuklarda nadiren Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) görülebildiğine işaret ederek, "COVID-19'u belirtili veya belirtisiz geçiren çocukların bir kısmında iyileştikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu dediğimiz hastalık gelişebiliyor. Bu hastalıkta en çok gördüğümüz, vücutta döküntüler, gözlerde kızarıklık, dudaklarda çatlama, soyulma gibi deri ve mukoza belirtileri oluyor" ifadesini kullandı.

Zamanında tedavi edilmesi hayati önem taşıyor

Ayrıca hastalık kaynaklı bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik, çarpıntı ve kalp yetmezliği gibi bulgular ile organ tutulumlarını gördüklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Multisistem Inflamatuar Sendromu, zamanında tedavi edilmezse maalesef çocukların yaşamını kaybetmesine neden olabiliyor. Hastalık, COVID-19 geçiren çocukların çok küçük bir kısmında gelişiyor. Aileler, çocuklarını hastalıktan sonraki 1-1,5 aylık süre içinde takip etmeli. Eğer çocukta ateş veya bahsettiğim diğer belirtiler görülürse mutlaka bir hekime götürülmeli. Multisistem Inflamatuar Sendromu da akılda tutularak, çocuğun COVID-19 geçirdiği hekime iletilmeli."

Çiftçi, hekimlerin MIS-C'yi kolaylıkla teşhis edebildiğini, hastalığın tedavisinin zor olmadığını belirtti.

"12 yaş üstündeki çocukların aşıları tamamlanmalı"

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sosyal ortamlarda daha çok yer alacağına işaret eden Çiftçi, temel önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşıların COVID-19'un ağır geçirilmesini engellediğini, hastalığın yayılımının önlenmesinde de etkisinin bulunduğunu anımsatan Çiftçi, "Çocuğu olan anne babaların mutlaka aşılarını yaptırmaları ayrıca çocukla teması olması muhtemel kişilerin de aşılanmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor. 12 yaş ve üstünde de eksik dozu bulunan çocukların aşıları mutlaka tamamlanmalı" uyarısında bulundu.

Çiftçi, tatilde çocukların bir araya gelerek yapacağı aktivitelerde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin, maske takılmayan kalabalık alanlardan uzak durulmasının önem taşıdığını söyledi.

Salgının kontrol altına alınamaması nedeniyle dünyada gelişmiş bazı ülkelerde 12 yaş altı çocuklarda COVID-19 aşılarının uygulandığını anımsatan Çiftçi, Türkiye'de de böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

"İnfluenza ile COVID-19 belirtilerinde mutlaka test yapılmalı"

Mevsimsel etkiyle artan influenzanın (grip) da COVID-19'la benzer belirtiler gösterdiğine dikkati çeken Çiftçi, "İnfluenza ile COVID-19'u ve bazı diğer solunum yolu enfeksiyonlarını birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Çoğunlukla birbirine benzeyen belirtileri bulunuyor. İnfluenzada ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi belirtiler söz konusu. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka test yapılmasını öneriyorum" ifadesini kullandı.

Çiftçi, influenzanın da testle teşhis edildiğini ve tedavisinin ilaçla kolaylıkla yapılabildiğini vurguladı.