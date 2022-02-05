3 Şubat'ta Isparta'yı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Saatlerce yağan kardan dolayı tellerde biriken yük ve aşırı buzlanma etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği vurgulandı.

Sorunun hızla çözülebilmesi için "kriz masası" oluşturularak çalışmalara başlandı.

Bölgedeki personel sayısı da 3 kat artırıldı ve arızalara müdahale için 55 araç, 20 jeneratör kritik noktalarda konumlandırıldı.

Kırsal bölgelere ulaşmak kolay olmadı

Kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması nedeniyle özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada güçlük çekildiği, bazı müdahalelerde gecikme yaşandı.

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesinin aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Kamu ve özel sektör elbirliğiyle bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir. Ayrıca dost şirketlerimiz BEDAŞ, ÇEDAŞ, ADM, Meram EDAŞ ve Osmangazi EDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yoğun çalışmalar neticesinde aynı gece şehir merkezindeki orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderildi.

Alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların sürdüğüne değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için yüksek kapasiteye sahip jeneratörlerimizle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlanıyor. Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 kilometre orta gerilim, 4500 kilometre alçak gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerji veriliyor. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüzle çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."