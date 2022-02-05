Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılama çalışmaları başlatıldı.

Veteriner Hekimleri tarafından, Yenice, Ahiler, Elmalı, İhsaniye, Fincanburnu, Körs, Kumluyurt köylerinde tespit ve aşılamalar yapıldı.