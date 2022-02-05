Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da anaç koyun tespiti ve çiçek aşılama çalışması
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anaç koyun, keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılamaları gerçekleştirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anaç koyun keçi tespit işlemleri ve küçükbaş hayvan çiçek aşılama çalışmaları başlatıldı.
Veteriner Hekimleri tarafından, Yenice, Ahiler, Elmalı, İhsaniye, Fincanburnu, Körs, Kumluyurt köylerinde tespit ve aşılamalar yapıldı.
Etiketler: Hayvancılık Kütahya
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