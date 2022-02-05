AUZEF 2022 Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 Bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemleri 14 -18 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

Dersler seçimleri ise 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,

2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakülte tarafından yapılacak.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 bahar dönemi dersleri 28 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 3 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.