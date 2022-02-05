Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 27, Çatak'ta 37, Edremit’te 5, Erciş’te 3, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 125, İpekyolu’nda 8 ve Tuşba’da 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Van
Son Haberler
- 11:10
- 11:09
- 11:15
- 11:07
- 10:45
Sıradaki Haber
Kars’ta kar üzerinde "Kafkas Dansı" yaptılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz