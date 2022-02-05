Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 27, Çatak'ta 37, Edremit’te 5, Erciş’te 3, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 125, İpekyolu’nda 8 ve Tuşba’da 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.