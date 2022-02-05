İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için son gün 31 Aralık 2023.

Kimlik değiştirme nasıl yapılır, kimlik nasıl yenilenir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik kartı için randevu alabilirsiniz. Eğer ikametgahınız sisteme kayıtlıysa Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan nüfus müdürlüklerinden yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz. Biyometrik fotoğrafın nasıl çekileceğini tüm fotoğrafçılar bilir. Yeni kimlik kartı için çektirdiğinizi söylemeniz yeterli.

2022 yılı kimlik değiştirme ücreti / harcı ne kadar?

2022 yılı içerisinde nüfus cüzdanınızı yeni T.C. kimlik kartı ile değiştirecekseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bedel 37,50 TL’dir. Eğer kimlik kartınızı kayıp nedeniyle değiştiriyorsanız ödemeniz gereken bedel 75,00 TL’dir. Nüfus müdürlüklerinde biyometrik fotoğraf çekilmez. Bu nedenle bu masrafa bir de fotoğraf parasını ekleyebilirsiniz.

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