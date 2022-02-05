Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hüküm bulunan D.A. Melikgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
D.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.
Etiketler: FETÖ Kayseri Terör Örgütü Terörle Mücadele
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