Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde, Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.

Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.