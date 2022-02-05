Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da otomobil dereye uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobildeki 2 kişi Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde, Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.
Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.
Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:10
- 11:09
- 11:15
- 11:07
- 10:45
Sıradaki Haber
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz