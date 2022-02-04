Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 13 adet tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Bucak ilçesinde 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç takibe alındı.
Burdur-Antalya karayolu üzerinde durdurulan araçta bulunan Y.İ, ve U.A., gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda Osmanlı, Anadolu Selçuklu ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edilen 4 adet sikke, 2 adet ok ucu, 1 adet yüzük, 1 adet heykel ve 5 adet obje olmak üzere toplam 13 adet tarihi eser ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Romanya Tarihi Eser
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