Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı’da, güvenlik donanımlarının eksik olduğu gerekçesiyle durdurulan tankerde 26 bin 49 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Çankır’nın Çerkeş ilçesi D-100 Karayolu’nda seyreden bir tanker, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını değerlendiren polis ekipleri tarafından durduruldu.
Tankerde yapılan kontrollerde 26 bin 59 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ele geçirilen akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çankırı Akaryakıt Kaçakçılık
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