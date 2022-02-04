Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemek için düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemek için 24 - 30 Ocak tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına alındı.
Aramalarda 680 bin 800 adedi dolu olmak üzere toplam bir milyon 218 bin 400 makaron, 6 bin 668 adet elektronik/muhtelif eşya, 356 adet puro, 408 paket kaçak sigara, 17 kilogram tütün, 8 adet alkol aroması ve 7 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçak İçki Kaçakçılık
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