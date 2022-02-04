Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemek için 24 - 30 Ocak tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına alındı.

Aramalarda 680 bin 800 adedi dolu olmak üzere toplam bir milyon 218 bin 400 makaron, 6 bin 668 adet elektronik/muhtelif eşya, 356 adet puro, 408 paket kaçak sigara, 17 kilogram tütün, 8 adet alkol aroması ve 7 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.