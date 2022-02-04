Niğde'nin Sazlıca beldesinde 24 yaşındaki Eren Koyuncu, devletten aldığı yaklaşık 1,5 milyon lira hibe desteğiyle kurduğu modern çiftlikte küçükbaş hayvancılık yapıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu mezunu ve aynı üniversitenin Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Koyuncu, 2020 yılında kırsal kalkınma desteklerine başvurduğunu anlattı.

Koyuncu, ailesiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştirebileceği yaklaşık 3 milyon liralık bir tesis kurdu.

Çiftlikte Sakız melezleri, Sakız koyunları, kuzu ve süt için kombine bir ırk olmak üzere toplam 2500 hayvan bulunuyor.

"Kentin yüz akı projelerden biri"

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da çiftliğin küçükbaş hayvancılıkta kentin yüz akı projelerinden olduğunu vurguladı.

Kırsal kalkınma projelerinin il için önemli olduğunu ifade eden Baş, 2021 yılında kırsal kalkınma destekleriyle 183 projeyi faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

Bu sene kırsal kalkınma desteklerine 1050'ye yakın başvuru yapıldığına işaret eden Baş, "Bu yıl kırsal kalkınma desteklerinde biraz değişiklik yapıldı, A ve B iş planı ve ekonomik yatırımlar olarak 3 bölüme ayrıldı. A iş planında 750'nin üzerinde, B iş planında ise 200'e yakın başvuru var. Ekonomik yatırımlara ise 100'ün üzerinde başvuru bekliyoruz. Bu yıl B iş planı ile ekonomik yatırımları önemsiyoruz" dedi.