Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı ve Kurtuluş Haftası kapsamında etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Etkinlikler sırasında üzücü olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yasaklandı.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacak.