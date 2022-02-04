Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta silah ve tüfeğe 1 hafta yasak
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde üzücü bir olayın yaşanmaması için silah ve tüfek taşımak 1 hafta süreyle yasaklandı.
Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı ve Kurtuluş Haftası kapsamında etkinlikler düzenleneceği belirtildi.
Etkinlikler sırasında üzücü olayların yaşanmaması için 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yasaklandı.
Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacak.
Etiketler: Kahramanmaraş
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