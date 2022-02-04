Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza araba çarptı
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Bayburt'ta minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan genç kıza araba çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kızın hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda, M.D. idaresindeki otomobil, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki A.A'ya çarptı.
Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Sürücü M.D. ise gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, olay yeri yakınındaki otogarın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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