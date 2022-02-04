Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sinop'ta, hakkında çeşitli suçlardan 24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 9 ay 7 gün, "birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "basit yaralama" suçundan da 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 24 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki M.Ç., kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Sinop
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